Hakkari’de askeri araca saldırı
Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi.
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Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolu Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.
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