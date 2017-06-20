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Hakkari’de askeri araca saldırı

Hakkari’de askeri araca saldırı

Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi.

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Hakkari-Çukurca karayolunda teröristler tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Çukurca karayolu Oğul köyü yakınlarında terör örgütü PKK tarafından askeri araca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

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