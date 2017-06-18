Hakkari’de 268 kilo esrar ele geçirildi

Hakkari-Van karayolunda bulunan Sarıtaş köyü yakınlarında 268 kilo esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ilimiz merkez Sarıtaş köyü yakınlarına yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve batı illerine sevk edileceği yönünde bilgi edinilmesi üzerine 17.06.2017 günü 36 saatlik fiziki takip sonucu yapılan operasyon neticesinde 268 kilo esrar maddesi ele geçirilmiştir. V.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.