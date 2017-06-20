Hakkari Çukurca’da hain saldırı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca'dan Van'a gitmekte olan askeri konvoya roketatar ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 19 Haziran 2017 tarihinde 23.00 sularında Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında görevli personelin Çukurca'dan Van'a intikali sırasında konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği, saldırıda 1 asker şehit olurken 6 askerin de yaralandığı kaydedildi. Yaralı askerlerin, hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.