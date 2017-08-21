Hafriyat yüklü kamyon tıra çarptı: 1 ölü

Çorum'da hafriyat yüklü kamyonun tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kayar yönetimindeki hafriyat yüklü kamyon Burunçiftlik kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Yıldız yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.