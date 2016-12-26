Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa B., (19) yönetimindeki 09 SE 975 plakalı hafif ticari aracın, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsünde, Murat Bereket'in kullandığı 02 AY 703 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Murat Bereket ile diğer hafif ticari araç içerisinde bulunan Derya Türk (18) ve Cansel Milli (18) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cansel Milli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cansel Milli, Derya Türk ve Mustafa B'nin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi oldukları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.