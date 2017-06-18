Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Korkut idaresindeki 02 HK 813 plakalı hafif ticari araç ile, Ali Arslan idaresindeki 02 D 2063 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Korkut ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Hacire Korkut, Berna Korkut, Zekeriya Osman Yiğit yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.