Hadımköy’deki fabrika yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarının teselli ettiği fabrika sahibi, "4 tane hafif yaralı var dediler. İnşallah bir şeyleri yoktur. Yangın hurda plastikten olmuş" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hadımköy Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın tüm binayı sardı. Kısa sürede büyüyen ve 4 kişin yaralanmasına sebep olan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Fabrikanın iç kesimlerine kadar ilerleyen yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Olay yerine gelen fabrika sahibi kendisini teselli eden arkadaşlarına, "4 tane hafif yaralı var dediler. İnşallah bir şeyleri yoktur. Yangın hurda plastikten olmuş" dedi.

Fabrikada kardeşinin çalıştığını ve patlama sesi duyunca koşarak olay yerine geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Patlama oldu bir anda bende biraderim burada çalışıyor diye koşarak geldim. Allah'tan gece vardiyasındaymış evde uyuyormuş. Büyük bir gürültüyle patlamış. Her yer duman olmuş" diye konuştu.