Hadımköy’deki fabrika yangını amatör kamerada

Hadımköy'de plastik fabrikasında çıkan yangın, amatör kameralara yansıdı.

Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi yaralandı. Saatlerdir devam eden fabrika yangını, amatör kameraya da yansıdı. Görüntüler bir türlü söndürülemeyen yangının dehşetini gözler önüne serdi.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmasının devam ettiği, fabrikanın bir kısmındaki yanmanın kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.