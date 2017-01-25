Hadımköy’de fabrika yangını havadan görüntülendi
Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
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Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Hadımköy Org. Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 4 işçinin yaralandığı yangın, drone ile havadan görüntülendi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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