Hacıbektaş Kaymakamı ihraç edildi
682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten...
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682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yürürlüğe girmesiyle Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi kaymakamı Erdal Çetinbaş, meslekten ihraç edildi.
682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi.
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