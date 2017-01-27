Haber Kameramanları Derneği’nden Başkan Tiryaki’ye ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel'i ağırladı.

Polatel, Başkan Tiryaki'ye 15 Temmuz gecesi tanıklık ettiği olayları anlatan 102 habercinin yazılarının toplandığı "Kalkışma" isimli kitabı tanıttı. Gazetecilerin, kameramanların, muhabirlerin tarihe her zaman en yakından tanıklık eden kişiler olduğunu söyleyen Tiryaki, kitapla da yakından ilgilendi.

"15 Temmuz gecesi gördüklerimizi bu kitapta kayıt altına aldık"

Polatel, "Anlatılanların hepsi haber kameramanı ve muhabirlerin kendi kaleminden. Hepsi birinci ağızdan, birinci gözden anlatılan yazılar. Olayın üzerinden aylar geçti ama bugün bu kitabın içinde yazılanların hepsi birer belge niteliğinde. 50 yıl sonra tarihçiler bu kitaptan alıntılar yaparak tarihe not düşecekler, gelecek nesillere aktaracaklar" dedi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak kameramanlar ve muhabirlerin 15 Temmuz gecesi çok şey gördüğünü ve yaşadığını söyleyen Polatel, Kalkışma kitabının çıkış serüvenine ilişkin, "Kamuoyunu yakından ilgilendiren ve belki de pek çok kişinin bilmediği bir yaşanmışlığımız var. Bunu da anlatabileceğimiz platformlar olmasını istiyorduk. İşte burada Türkiye Haber Kameramanları Derneği devreye girdi ve bu kitabı ortaya çıkardı" diye konuştu.