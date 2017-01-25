H2020 proje hazırlama eğitimi başladı

Edirne Belediyesi AB & Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Teknik Destek Programı kapsamında uygulanan "H2020 (Horizon) Proje Hazırlama Eğitimi" başladı. Proje başvuru dokümanları ve değerlendirme süreci ile ilgili önemli noktalara değinilecek olan eğitime kurumların ilgili personelleri katıldı.

Edirne Belediyesi AB & Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan "H2020 Proje Hazırlama Eğitimi" isimli proje Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Teknik Destek Programı kapsamında uygulanıyor. Kurumların projelerle yetkili personellerine büyük destek sağlaması planlanan eğitim, Edirne Belediyesi AB & Uluslararası İlişkiler Birimi'nin öncülüğünde Encümen Salonu'nda başladı. 3 gün sürecek olan bu eğitime Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve Meriç Belediyeler Birliği'nden toplamda 9 kişi katıldı.

Uzman Bülent Tunga Yılmaz tarafından verilen eğitimde H2020'nin genel çerçevesi ve temel kuralları, çağrı takibi ve ilgili çağrı başlığının seçilmesi, çağrı dokümanlarının incelenmesi, konsorsiyum oluşturma gibi konular işlenecek. Ön plan oluşturma, ortak arama-bulma konuları anlatılarak, proje başvuru dokümanları ve başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili önemli noktalar incelenecek.