Güvenli asansör seçimi kriterleri açıklandı

Uluslararası denetleme kuruluşu Liftinstituut, güvenli asansör seçimi kriterlerini açıkladı.

Uluslararası denetleme kuruluşu Liftinstituut, güvenli asansör seçimi kriterlerini açıkladı. Şirket, asansör ve yürüyen merdivenlerin seçim, montaj ve periyodik bakım süreçleriyle ilgili tüm karar vericileri ve kullanıcıları uyararak, güvenli asansörün özelliklerini şöyle sıraladı:

Asansörlerde can kaybına, yaralanmaya ve maddi hasara neden olabilen üzücü kazalara zemin hazırlamamak adına, asansörler mutlaka yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olmalı. Standart ve yönetmeliklerin amacının, muhtemel kaza risklerini önlemek olmadığı unutulmamalı.

Asansörler; proje ve uygulama tasarımı aşamasından imalatına, imalatından bakım aşamasına, bakımından periyodik kontrol aşamasına kadar kontrol edilmeli. Üretimi; kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalı.

Sistemlerin kurulması, eğitimlerin, tasarımın, uygulama yönetiminin, kurulum ve teslim sürecindeki son kontrollerin tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından kontrol edildiğinden ve belgelendirildiğinden emin olunmalı.

Zamanla ortaya çıkabilecek ve kazalara neden olabilecek mekanik hasar, aşınma ve paslanma gibi risklere karşı her yıl asansör kontrolleri yaptırılmalı. Ayrıca aylık bakımlar da yıl içinde belirlenen periyotlarda yapılmalı. Bakım firmasının bu işi yapabilecek yeterlilikte olduğunu gösteren CE Uygunluk Belgesi ve TSE hizmet yeterlilik belgesi istenmeli.

Asansör kazalarının en önemli nedenlerinden biri fren sisteminden kaynaklanan sorunlar oluyor. Bu nedenle fren sistemleri sürekli kontrol edilmeli, bakımları yapılmalı.

Asansör kuyuları güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle asansör kuyuları güvenli bir şekilde tasarlanmalı, kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.

Yük asansörlerinde dengesiz koyulan yükler kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle yükler, kabine dengeli ve düzgün bir şekilde konulmalı. Yük sisteminin dengeli olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

İç kapısı olmayan kabinler; özellikle oyuncak, tekerlekli sandalye, bebek arabası kullanan kişiler ve çocuklar için büyük risk taşıyor. Bu nedenle, mümkün olduğunca iç kapısı olan asansörler tercih edilmeli. İç kapısı olmayan kabinlerde ise kabin ile duvar arasına insan ve eşyaların sıkışmasını önlemek için ışın perdesi veya eşik kontağı konulmalı.

Herhangi bir yangın veya deprem sırasında asansör kullanılmamalı, yangın merdivenleri tercih edilmeli. Asansör boşluğunda kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.

Ara katlarda kabin içinde mahsur kalan kişiler, kurtarma yönergelerine uyularak bilinçli bir şekilde kabinden çıkarılmalı. Bu nedenle kurtarma işlemi makine-motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve kurtarma eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalı.

Otomatik kapılı asansörlerde, kapının giriş-çıkış sırasında kullanıcıları sıkıştırması riskini ortadan kaldırmak için ışın perdesi konulmalı. Işın perdesinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli.

Asansörün kullanımında sakıncalı bir durum görülmesi halinde, asansörün enerjisi kapatılmalı ve yetkili servisi dışında kimse müdahale etmemeli.