Gürsu’da üst yapı çalışmaları

Bursa'nın Gürsu ilçesinde üst yapı çalışmaları hızla gerçekleşiyor.

Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Şakir Birol Kaya ve meclis üyesi Şakir Tanyeri ile çalışmaları inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Işık, "Hava koşullarının elverişli hale gelmesiyle ilçemiz genelinde üst yapı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bu bağlamda Yenidoğan Mahallemiz'in kemikleşen sorunlarına çözümler üretirken, üst yapısını da yeniliyoruz. Gürsumuz'un kent kimliğine uygun şekilde gelişimini sağlamaya yönelik fiziki çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Nüfusu hızla artan ilçemizde ihtiyaçlar da bu oranda artıyor. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üst yapı eksikliklerini tamamlıyoruz. Eskiyen üst yapının da yenilenmesi çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.