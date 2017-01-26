Gürsu’da hizmetler artık daha hızlı

Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen hizmetler, yeni alınan araçlarla daha hızlı ve etkin olarak yapılacak.

Gürsu'ya hizmet ederken belediye imkanlarını en etkin şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İlçemize daha iyi hizmet etmek amacıyla belediyemize iki araç daha kazandırdık. Hızla gelişen ilçemizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde müdahale edip çözüm üretmek amacıyla belediyemizin teknik altyapısını da güçlendirmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Belediyemize 21 hibe olmak üzere toplam 28 adet araç kazandırdık. Yenilerini kazandırmak için de çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Belediyesi tarafından yeni alınan 2017 model iki aracın da eklenmesiyle, belediye hizmetleri toplam 54 araçla gerçekleştiriliyor.