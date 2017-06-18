Gümüşhane’de iş kazası: 1 ölü

Gümüşhane kent merkezi Oltanbey mahallesinde yapımı devam eden külliye inşaatından düşen 58 yaşındaki inşaat ustası hayatını kaybetti.

İddiaya göre Oltanbey Mahallesinde yapımı devam eden külliye inşaatında çalışan 58 yaşındaki Şakir Topçu, inşaatta kurulu iskelede dengesini kaybedip düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topçu'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.