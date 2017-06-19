Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: “2016 yılı sonu itibariyle 2.9 oranında bir büyümeyi yakaladık”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye, 2016 yılı sonu itibariyle hükümetimizin almış olduğu önlemlerle, teşviklerle herkesi şaşırtacak derecece, 2.9 oranında bir büyümeyi yakaladı ve 2017 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekte Allah'a hamdolsun Türkiye yüzde 5'lik bir büyümeyi yakalamış oldu" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumunca düzenlenen iftar programına katıldı. Hiton Garden Inn Otel'de gerçekleştirilen programa Tüfenkci'nin yanı sıra Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin 2016 yılı içinde başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere pek çok terör örgütüyle ciddi anlamda mücadele ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Türkiye, özellikle 2016 senesi içinde yaşamış olduğu hain darbe girişimiyle beraber ekonomik anlamda da Türkiye'yi çökertmeye çalışan, Türkiye'nin değerlerini zayıflatmaya çalışan terör örgütleriyle ciddi anlamda mücadele etti. Yine milletimizin desteğiyle 2016 yılı sonu itibariyle hükümetimizin almış olduğu önlemlerle, teşviklerle herkesi şaşırtacak derecece, 2.9 oranında bir büyümeyi yakaladı ve 2017 yılına da güçlü bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekte Allah'a hamt olsun Türkiye yüzde 5'lik bir büyümeyi yakalamış oldu. Bu bir başlangıç bundan sonra da hep beraber çalışarak, fazla gayret göstererek hem Türkiye'yi büyüteceğiz, hem ekonomimizi büyüteceğiz" şeklinde konuştu.

16 Nisan halkoylamasıyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karar alma yapılarının kendilerini yenilemesi için bir fırsat olduğunu dile getiren Tüfenkci, "16 Nisan'dan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Türkiye bir yandan uyum yasalarını çıkarırken, bir yandan da hızlanmamız gerekiyor. Her kurum, her bakanlık kendini bu anlamıyla bir check etmesi ve yenilemesi, yeniden kendini toparlaması bakımından da bunun bir fırsat olduğunu inanıyorum. Bakanlıklarımız yeniden yapılanırken, hantallığımızı giderecek yeni kurumlarımızın şekillenmesi bakımından yeni yeni öngörüleri ortaya koyarken, bir anlamda da Türkiye'deki karar alma süreçlerini ve hızlanmayı arttırmanın yollarını aramış oluyoruz" diye konuştu.