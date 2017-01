Gümrük Haftası etkinlikleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gümrük Haftası nedeniyle gelen heyeti kabul etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gümrük Haftası nedeniyle Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe Coşkun ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretti gümrüklerin önemine değinen Vali Münir Karaloğlu. "Gümrüksüz bir dünyaya gidiliyor mu diye bakarken, daha sıkı gümrüklerin olduğu bir dünyaya gidiliyor. Gümrüklerin önemi her geçen gün daha çok artıyor. Gümrükler aynı zamanda bizim gibi ihracata dayalı büyüyen, gelişen ülkelerde sattığınız her malı geçirdiğiniz, aldığınız her malı üzerinden ülkeye soktuğunuz bir yapı. Gümrüklerin dinamik, vatandaşların işini kolaylaştırıcı ve çözüm odaklı çalışması lazım. Son dönemde diğer kurumlar gibi gümrüklerde çok değişim ve dönüşüm geçirdi. Türkiye gümrükleri fiziki, teknik alt yapı olarak çok iyi bir noktaya geldi" dedi.

Vali Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'de en fazla sebze ve meyve ihracatı yapan il olduğunu ifade ederek, yapılacak yeni hal projesine mutlaka gümrükle ilgili birim koyduracaklarını ifade etti.

Bölge Müdürü Ragibe Coşkun da Dünya Gümrük Günü'nün her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce uluslararası kutlandığını belirterek gün dolayısıyla yaptıkları faaliyetler hakkında Vali Karaloğlu'na bilgi verdi. Batı Akdeniz Bölgesinde 2016 yılında ihracat rakamının ithalat rakamını geçtiğini belirten Coşkun, Bölgede 2 milyar 100 milyon dolar ihracat, 1 milyar 800 milyon dolar civarında ithalat gerçekleştiğini söyledi. Coşkun, Antalya'nın 2016 yılı ihracatının ise 1 milyar 300 milyon dolar civarında olduğunu belirtti.