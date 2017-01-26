Gümrük Günü etkinlikleri

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Gümrük Günü nedeniyle gelen heyeti kabul etti.

Vali Ahmet Altıparmak, 26 Ocak Gümrük Günü dolayısıyla Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy, Dünya Gümrük Günü'nün her yıl 26 Ocakta Dünya Gümrük Örgütü üyesi ülkelerce kutlandığını söyleyerek, yaptıkları faaliyetler hakkında Vali Ahmet Altıparmak'a bilgi verdi.

Gümrük Günü'nün kutlu olmasını dileyen Vali Altıparmak, ziyaretlerinden dolayı Denizli Gümrük Müdürü Mehmet Şensoy ve beraberindeki heyete teşekkür etti.