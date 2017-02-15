Gümrük Bakanı Tüfenkci: “Millet ve Hakk’ın dışında kimse bize istikamet ve rota çizemez”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, halk ve Hakk'tan başka kimseden korkmadıklarını, bu iki gücün dışında hiçbir gücün kendilerine istikamet ve rota çizemeyeceğini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bakan Tüfenkci, açılış, toplantı ve ziyaretlerin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Partililere hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla millet, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini akamete uğrattıysa, meydanları doldurduysa, demokrasi nöbetleri tuttuysa, bu döviz oyununu da bozdu. Döviz düşüyor, referandumdan sonrada daha stabil hale getireceğiz. Böylelikle faiz lobilerinin saldırılarını da boşa çıkaracağız. Bizler hiç durmadan, yorulmak nedir bilmeden koşturacağız. Halkımız kazansız istiyoruz, ülkemiz büyüsün istiyoruz. Sizler saha koşturacaksınız, vekillerimiz mecliste koşturacak, biz hükümet olarak koşturacağız ve Cumhurbaşkanımız, kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti olarak ilk günden beri, ülkemiz için çalıştık çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarda hep halkın ve hakkın rızasına dikkat ettiklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, "Biz çalışmalarda hep şuna dikkat ettik, hem halkın rızasına dikkat ettik hem de hakkın rızasına dikkat ettik. Dolayısıyla halktan ve Hakk'tan başka hiçbir kimseden de korkmadık. Ne vesayet odaklarından korktuk ne de başka sermaye güçlerinden korktuk. Onun içinde bize, bu millete, bu iki gücün dışında hiçbir güçte istikamet ve rota çizemez. AK Parti teşkilatları buna müsaade etmez. İşte birileri çıkıp sahada, referandumu da bahane ederek yine millete istikamet çizmeye yine millete rota çizmeye yine milletin kafasını karıştırmaya çalışsalar da, Allah'ın izniyle bu teşkilatlar sahaya indiğinde, bu teşkilatlar halkla temasa başladığında sahadaki o kafa karışıklığını da bizzat giderecekler. Bu mesele Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın meselesi değildir, onu Cumhurbaşkanı seçme meselesi değildir. Zaten liderimiz, kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı. Emin olabilirsiniz 2019 seçimlerinde de şu sistemle aday olsa yine kazanır. Çünkü Cenabı Allah bu millete, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini koymuş, o da milletine canını adamış. Bölücülerle kampanya yapanlar, bölücülerle mecliste birlikte hareket edenler ne bu devleti, ne bu milleti ne de bu bayrağı maalesef koruyamadılar" şeklinde konuştu.