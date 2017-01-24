GTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Odası Ocak ayı olağan meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla Gaziantep Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Gaziantep sanat merkezi (Eski Adliye) konferans salonunda gerçekleşen GTO Meclis toplantısına, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, ve GTO meclis üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, yeni yıla terör saldırın gölgesinde girildiğini anlatarak, "Yılbaşında İstanbul da yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlara ve şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diliyor yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye içeride ve dışarıda tarihinin en önemli sınavını veriyor. aynı anda bir çok terör örgütüyle mücadele eden ülkemize, karanlık odaklar terörün milli birliğimizi bozamayacağını çok net bir biçimde gördüler. Ancak teröre baş eğmeyen Türkiye'nin önüne yeni tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi ekonomi ile vurmaya çalışıyorlar. Amacımız 2017 yılında Türkiye'deki firmalar arasındaki rekabetin artması ve Gaziantep'in üst sıralara tırmanması hedefimizdir. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında Gaziantep'ten 4 firmanın bulunması bu hedeflerimizi arttırmaktadır" dedi.

GTO Meclis Toplantısında yapılan çalışmalar hakkında sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin odaların demokrasinin temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Odalarımız demokrasimizin temek taşıdır. Büyük eserler konusunda bu kadar sıkıntıya rağmen, şehrin 2023-2071 vizyonunda büyük eserler konusunda geri adımlar atmadan takım olarak çok yoğun çalıştık. En büyük gücü de demokrasimizin yapı taşı olan sizler odalarımızdan aldık. Odalarımızın güçlü bir şekilde hayata devam etmesi demokrasimizin devam etmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Toplantının sonunda GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket takdim ederken Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına giren Gaziantep'in 4 şirketine ödül plaket takdim edildi.