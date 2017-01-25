GSO’da devlet destekleri bilgilendirme eğitimi programı yapılacak

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Gaziantep Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İŞKUR tarafından, sanayinin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik, 27 Ocak Cuma günü saat 09.00'da, "Devlet Destekleri Bilgilendirme Eğitimi Programı" düzenlenecek.

GSO Sani Konukoğlu Toplantı Salonunda yapılacak eğitim programıyla mevcut sistemde halen uygulanan devlet destekleri hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verilecek. Ülke ekonomisine daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla yapılacak eğitim programında, İşbirliği Güç birliği, Genel Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı gibi KOSGEB destekleri hakkında Uzman Cuma Delioğlu, Teknopark Nedir?, Girişimcilere Sağladığı Faydalar Nelerdir?, Teknopark'ın Sanayici Açsından Önemi, Teknopark'ın altyapısı gibi Teknopark Destekleri hakkında Uzman Onur Akar katılımcılara sunum yapacak.

Eğitim programında ayrıca, Target Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Birim Müdürü Başar Kılıçparlar, 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, bin 505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, bin 509, TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, bin 511, TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı, bin 601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı gibi TÜBİTAK Destekleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Fevzi Yaşar İpekyolu Kalkına Ajansı Destekleri ve İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Özcan da İŞKUR Destekleri hakkında bilgiler verecek.

Toplantıda katılımcıların devlet destekleri hakkında merak ettiği sorular da cevaplanacak.