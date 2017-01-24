Göz sağlığı okuldaki başarıyı da etkiliyor

Özel Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Metin Yıldız, öğrencilerin derslerinde yetirince başarılı olmamasının bir sebebinin de göz bozukluğu olabileceğini söyledi.

Her 3 çocuktan birinin uzak veya yakını görme sorunu olduğunu ifade eden Metin Yıldız, göz bozukluğunun, çocukların derslerdeki başarı durumunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yıldız, ailelerin çocuklarının karnelerindeki zayıf notların sebebinin göz bozukluğu ile ilgili olabileceğini ifade ederek, "Öğrencinin karnesinde zayıf notlar varsa ve daha önce göz muayenesi olmadıysa, ailede görme problemleri bulunuyorsa mutlaka bir göz muayenesi gerekmektedir. Öğrenme kabiliyetinde problem olmayan çocuk, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar göz bozukluğuna işaret olabilir" dedi.

Çocuklarında bu tür şikayetler gözlemleyen ailelerin, yarıyıl tatilinde mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini belirten Yıldız, "Çocuklarda en sık görülen göz hastalıkları miyop, hipermetropi, astigmatizma, göz kayması, göz tembelliğidir. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında ise, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini ciddi oranda etkiliyor. Görme bozukluğu olan ve gözlük kullanan çocukların 6 ayda bir düzenli olarak göz kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe değişen göz yapısı görme bozukluğunun yakından takip edilmesini zorunlu hale geliyor" diye konuştu.

Op. Dr. Yıldız, sömestr tatiline ilişkin bir önemli uyarı da daha bulunarak, çocukların uzun süre bilgisayar ve ekran başında vakit geçirmemelerini tavsiye etti.