Gördes’te tütün alımları başladı

Manisa'nın Gördes ilçesinde tütün alımlarına başlandı. Özel bir firma tarafından alımına başlanan tütün başfiyatının 17 TL olduğu öğrenilirken Gördes'ten yaklaşık 300 ton civarı alım yapılacağı bildirildi.

Üreticinin ve piyasanın merakla beklediği tütün piyasası geçtiğimiz yıla göre iki ay gecikmeli başladı. Piyasanın açılmaması üreticileri iki aydır tedirgin ederken türün alımlarına başlanması üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede üretici ile sözleşmeli üretim yaptıran Alliance One firması, pazartesi sabahı tütün piyasasını açarak alımlara başladı. Alımlarını sürdüren firma, üreticinin de yüzünü güldürdü.

Gördes ilçesinde 300 ton civarında tütün alımı yapan firmanın ilk gün alımlarında verdiği fiyatlar, üreticiyi memnun etti. Başfiyatı 17 TL olarak belirleyen firma, sözleşme yaptığı ürünlerin tamamına, 16 ile 17 TL arasında fiyat verdi. Bu yılın piyasasında gecikme yaşandığını, üreticinin daha fazla beklemeye gücü kalmadığını dile getiren firma yetkilileri, piyasayı açarak tütün alımlarına başladıklarını açıkladı.

Alliance One firmasıyla birlikte ilçede toplam 5 firma, sözleşmeli üretim yaptırarak ürün satın alıyor. Diğer 4 firmanın da önümüzdeki haftalarda tesellüme başlaması bekleniyor.

Gördes'te 2 bin 500 ton civarında bir üretim bekleniyor. Ürün bedelleri teslim tarihinden itibaren, en geç 10 iş günü içerisinde üreticiye ödeniyor. Tütün paralarının üreticiye olduğu kadar, ilçe piyasasına da rahat nefes aldırması bekleniyor.