Gördes’e yeni sondaj

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Gördes'e yeni bir sondaj kuyusu kazandırarak, ilçe merkezinde yer alan içme suyu tesisini güçlendirecek alternatif bir kaynak temin ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde herhangi bir içme suyu yetersizliği sorunu yaşanmaması amacıyla yürüttüğü sondaj faaliyetlerini kış aylarında da sürdürüyor. Yazın yaşanabilecek olası sıkıntılar için şimdiden önlem geliştiren MASKİ, açtığı sondaj kuyularıyla vatandaşlara yeni içme suyu kaynakları sağlıyor. Ekipler, Gördes ilçesinde de Bodamas mevkiinde bulunan ve ilçe merkezine içme suyu temin eden tesisi besleyecek yeni bir sondaj kuyusu açma işlemine başladı. Büyükşehir Belediyesi Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya ile ilçe MASKİ Sorumlusu Türker Kesici de bölgede devam eden sondaj çalışmalarını yakından takip ettiler. 120 metre derinliğindeki ilave sondaj kuyusuyla, ilçede özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sondaja ait tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan mühendisler tarafından sudan örnekler alınarak, içilebilirlik testine tabi tutulmak üzere numuneler laboratuvara teslim edilecek. Test sonuçlarına göre ise de yeni sondajın tesise bağlantısı yapılarak, mevcut kaynağın daha da güçlenmesi sağlanmış olacak.