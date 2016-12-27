Gönülleri gözleri oldu

Gaziantep'te görücü usulü tanışan görme engelli Özer Kaleoğlu (27) ile İnci İşçi (24), düzenlenen nikah merasimi ile dünya evine girdi.

Almanya'da yaşayan görme engelli Özer Kaleoğlu (27), Gaziantep'teki yakınları vasıtasıyla kendisi gibi gözleri görmeyen İnci İşçi'yle (24) tanıştı. Birbirleriyle konuşmaya başlayan çift, kısa sürede evlenmeye karar verdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından nikah masasına oturan çiftin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Uzun yıllar engelleri dolayısıyla evlenmekten korkan çift, bir taraftan da herkes gibi evlenme hayalleri kurduklarını söyledi. Çift, birbirlerini tanıdıktan sonra yendikleri korkunun ardından hayallerine kavuştu.

İnci İşçi, "Eşimin ailesi beni hastanede görüp beğenmiş, istemeye geldiler, ben de eşimle konuştum, anlaştık evlenmeye karar verdik. Buradan engelli vatandaşlara sesleniyorum mutlu olsunlar hayata pozitif baksınlar" dedi.

Özer Kaleoğlu ise eşiyle ilk konuşmasında evliliğe karar verdiğini, eşini çok sevdiğini belirtti.

Çiftin nikahını kıyan Tahmazoğlu fincan takımı hediye ederek, mutluluklar diledi.