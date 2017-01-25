Gönül Köprüsü Çocukları Keçiören’de

Keçiören Belediyesinin kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Gönül Köprüsü Projesi" Iğdır'dan gelen 45 öğrenciyi ağırladı.

Sömestr tatiline giren Iğdırlı 45 başarılı lise öğrencisine en güzel karne hediyesi Keçiören Belediyesinden geldi. Gönül Köprüsü Projesi kapsamında öğrencileri Ankara'ya davet eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Iğdırlı gençleri 3 gün boyunca Keçiören'de misafir etti. Keçiören'in yanı sıra Ankara'nın turistik mekanlarını da gezip görme imkanı bulan öğrenciler, Gümüşdere Ihlamur Vadisi, Estergon Kalesi, Deniz Dünyası, Külliye, Anıkabir, TBMM, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Hacıbayram'ı ziyaret etti. Antares AVM'nin düzenlediği Bowling Turnuvası'na da katılan gençler, Ankapark'ı da gezerek stres attı. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombaların hedefi olan yerleri de gezen öğrenciler, vatandaşların kahramanlık destanı yazdığı mekanları yakından görme şansını buldu.

Başkan Ak'ı ziyaret ettiler

Öğrencileri makamında da ağırlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Ankara'ya ve Keçiören'e hoş geldiniz. Tarihi ve kültürel yerleri gezdiniz. Aynı zamanda FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminde bombalanan yerleri gördünüz. O gün milletimiz tıpkı Çanakkale'deki gibi bir desten yazarak hainlere en güzel cevabı verdi, ülkesine sahip çıktı, çünkü bizlerin başka bir ülkesi yok. Gençlerimize güvenimiz tamdır. 15 Temmuz'da gençlerimiz en ön saflardaydı" dedi.

Iğdırlı öğrenciler de kendilerini Keçiören'de ağırlayan Başkan Ak'a teşekkür ederek, "Keçiören'e yapmış olduğunuz hizmetleri çok beğendik. Bizim için çok güzel bir kültür gezisi oldu. Aynı zamanda 15 Temmuz gecesi hainlerin bomba attığı yerleri de gördük. Ülkemizi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerini kaydetti,