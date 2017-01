Golden çetesine belediye el koydu

Sahipleri öldükten sonra paylaşılamayan 12 golden cinsi köpekten oluşan "Golden Çetesi"ne Bodrum Belediyesi el koydu. Köpekler kendilerine sahiplenen hayvansever n lüks villasından alınıp barınağa yerleştirildi.

Bodrum'un simgesi olan 12 golden cinsi köpekten oluşan Golden çetesini, sahipleri Şenol Özbakan vefat edince hayvansever Aylin Schwarz sahiplenmişti. Babası vefat ettikten sonra Özbakan'ın kızı ve Schwarz arasında köpekler paylaşılamamış ve konu yargıya taşınmıştı. Yaşanan bu olumsuzluklar üzerine araya Bodrum Belediyesi girdi. Hayvan Barınağına bağlı ekipler Aylin Schwarz'in villasında giderek köpekleri aldı. Olan bitenden habersiz barınağa yerleştirilen köpekler yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Köpekleri sahiplenen vatandaş ve köpeğin sahibinin kıza arasında anlaşmazlık yaşandı. Hayvanlar ne olacak tartışması yaşanıp konu yargıya taşınınca bizde hayvanları alıp barınağımıza yerleştirdik. Bu süreçte her iki tarafında rahatlamış olduk. Köpekler emin ellerdedir her iki taraf ve hayvanseverlerimiz golden çetesini her zaman görebilir" dedi.