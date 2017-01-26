Gölcük depreminde hasar gören binalar güncelleniyor

İzmit Belediyesi tarafından şehirdeki hasarlı binaların tespit çalışmaları devam ediyor.

İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zemin Araştırma Birimi, yapılan çalışmanın 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde hasar gören yapıları kapsadığını belirterek," İzmit Belediyesi sınırları içerisindeki tüm mahalleler tek tek incelenerek ağır ve orta hasarlı binalar tespit ediliyor. Gölcük ve Düzce depremlerinde hasarlı hale gelen yapıların son durumuyla ilgili 2012 yılında tamamlanan incelememizin ardından yeniden bir araştırma başlattık. Yaptığımız incelemelerde depremde hasar gören binalardan bir kısmının yıkılarak yerine yeni binalar yapıldığını tespit ettik. Söz konusu binaların son durumlarını gösteren verilerin elde edilmesi için mahalle bazındaki incelemeyi Erenler, 28 Haziran, Bekirdere, Tepeköy, Tavşantepe, Gündoğdu, Yeşilova mahallelerinde tamamladık. Fatih, Çayırköy, Akçakoca, Alikahya Atatürk, ve Gültepe mahallelerindeki tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışma ile depremde hasar gören yapıların da son durumu güncellenmiş oluyor" dediler.