Gölbaşı’nda şehitler için mevlit okundu

Gölbaşı'nda düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Gölbaşı Belediyesi koordinesinde Gölbaşı Merkez Camii'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Ardından camiden çıkanlara akide şekeri dağıtıldı. Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Buradan vatan uğruna şehit olma mertebesine erişen tüm şehitlerimize son vazifemizi gerçekleştirdik. Millet olarak bir daha böyle acı kayıplarımız olmamasını canı gönülden istiyoruz. Bizim birliğimizi bozmaya çalışan dış mihrapların her seferinde bizim daha fazla kenetlendiğimizi görmeleri onlara en büyük cevap olacaktır. Bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Dün vatan uğruna şehitlerimiz oldu, bugün de vatan uğruna biz şehit olmaya hazırız. Ayrıca buradan tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.