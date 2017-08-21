Gölbaşı’nda Kurban Bayramı öncesi mezarlık temizliği

Gölbaşı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Yıl içerisinde düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştiren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklar içerisindeki kuruyan otları temizlemeye başladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ekiplerin rutin aralıklarla mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini ferah ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ekiplerimizin çalışmaları yoğun olarak devam ediyor. Özellikle bayramlarda mezarlıklar daha fazla ziyaret ediliyor. Bizlerde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla daha hassas davranarak temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz."