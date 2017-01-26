Gölbaşı protokolünden kurumlara ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri ile birlikte ilçede bulunan kurum ve kuruluşlara ziyarette bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, PTT Müdürlüğü ve HASVAK Hastanesine ziyarette bulundu. Yapılan ziyaretlerin ardından konuşan Başkan Duruay, "Sırasıyla Gölbaşı'mızda bulunan kurum ve kuruluşlara hayırlı olsun demek adına Belediye Meclis üyelerimiz ile gezdik. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'e, İlçe Emniyet Müdürü Murat Buğatekin'e, İlçe PTT Müdürü Tarık Şahım'a ve HASVAK Başhekimi Uzm. Dr. Ömer Parlak'a bizi ağırladıkları için çok teşekkür eder ve tekrar hayırlı olsun dileklerimi sunarım. Gölbaşı için yaptığımız gezilerimiz ile umuyorum ki her şey daha iyi olacak. Belediye Meclis üyelerimizle ortaklaşa çalışmak, yapılacak işlerde önerileri dinlemek ve karşılıklı istişare yapmak sadece bana değil tüm Gölbaşı'na kazanç olacaktır. Belediye Meclis üyelerimize de bana eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.