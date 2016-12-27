Gölbaşı ilçesinde polisler yangın tatbikatı yaptı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri sivil savunma ve afet bilinci konusunda yangın tatbikatı yaptılar.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sivil savunma ve afet bilinci konusunda yapılan tatbikat öncesinde emniyet personellerine yangınla mücadele ve yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla ilgili bilgi verildi.

Verilen bilgiler sonrasında yangına müdahalenin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterildi.