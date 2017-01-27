Gölbaşı Belediyesinden işçilere yüzde 30 zam

Gölbaşı Belediyesi ile kadrolu işçiler arasında 2 yıllık toplu sözleşme imzalandı.

Gölbaşı Belediyesi ile işçileri temsilen Hizmet-İş Sendikası, 2 yılı kapsayan zam oranını yüzde 30 olarak belirledi. Zam oranının dağılımı ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 6, üçüncü altı ay yüzde 6, dördüncü altı ay yüzde 6 ve sosyal yardımlara yapılan zamlar ile birlikte toplamda kümülatif olarak 2 yıllık zam oranı yüzde 30 oldu. Gölbaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplu sözleşme imza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Duruay, "Ben herkesi mesai arkadaşı olarak gördüm. Değerli çalışma arkadaşlarım, işçinin hakkı, emeği kesinlikle ödenmez. Biz işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını fazlasıyla almaları için belediye imkânları doğrultusunda bu sözleşmeyi hazırladık. Bundan sonraki sözleşmemiz bütçemizle beraber daha iyi olacaktır. Yeni sözleşmemiz ile birlikte işçi arkadaşlarımıza birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 6, üçüncü altı ay yüzde 6, dördüncü altı ay yüzde 6 olarak zam yaptık. Bir de bunların yanında sosyal yardımlarımız olarak üniversite okuyan öğrencilerin 850 TL'den 1000 TL'ye, lisede okuyanların 270 TL'den 300 TL'ye, ilkokulda 200 TL'den 250 TL'ye, engelli ücreti 500 TL'den 700 TL'ye çıkartıldı. İşçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Başkan Duruay'a yapılan zamdan dolayı teşekkür plaketi verdi. Sözleşmenin ardından işçiler ile fotoğraf çektirildi.