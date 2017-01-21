Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'deki 450 kuş türünden 328'nin görülebildiği, florasında 441 bitki türü barındıran deltada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin bataklık arazi nedeniyle müdahale edemediği yangının çevreye yayılmaması için iş makineleri aracılığıyla çalışma yapıldı. Devam eden yangında şu ana kadar yaklaşık 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın nedeniyle jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.