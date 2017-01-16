Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-1 yendi. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. İlk yarının son haftalarında iyi oynamaya başladıkları futbolu sürdürdüklerini belirten İldiz, "Hatırlarsanız devre arasında gerçekten oyuncu arkadaşlarım çok iyi çalıştılar. Gaziantep iddialı bir rakipti çok zor bir müsabakaydı bizim açımızdan ama ilk 10 dakika dışında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bu maçta da özellikle 40. dakikaya kadar müthiş oynadık, golü de bulduk ama son 5 dakika hatalar yapık ve gol yedik. Oyunun ikinci yarısında hemen hemen hiç pozisyon vermedik diye düşünüyorum rakibe, çok iyi mücadele oldu 2. golü de bulduk belki başka goller de olabilirdi ama kazanmamız gereken bir mücadeleydi, kazanarak başlamak çok önemli oyuncularımın üzerinde bu baskıda vardı biliyorsunuz çünkü bu maç birçok şeyi peşinden getiren bir müsabakaydı. Baktığımızda kazandığımız için taraftarlarımıza kazanarak başladığımız için ve 3 puan hediye ettiğimiz için mutluyuz. Giresunspor'un oyuncu ihtiyacı olsa alacaktır kendi imkanları ölçüsünde. Bizim mücadelemiz geldiğimiz gün konuşmuştuk, düzene girmiş Giresunspor olarak sezon sonuna kadar Play-off hedefi mücadelemiz sürecek" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye cephesi

Deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Metin Diyadin yaptığı değerlendirmede maçın ilk yarısında ortada bir mücadele olduğunu ama skor yakalamakta sıkıntıları olduğunu söyledi.

Diyadin, "Maçın ilk yarısı bölüm bölüm değerlendirirsek ortada bir maç oldu. İlk yarı 1-0 geriye düşmemize rağmen eşitliği sağladık. Bizim haftalardır skor üretmede yaşadığımız sorun bu maçta da devam etti. Bunun özeti de şu, o bölgede ciddi anlamda sıkıntımız var. İkinci yarıda da Giresunspor 66. dakikada kalemize geldiği pozisyonda golü buldu. Pozisyonun az olduğu maçta iki takım adına da yakaladıklarını değerlendire bilenlerin kazanabileceği bir maçtı. Biz değerlendiremedik ve Giresunspor değerlendirdi maçı kazandı" ifadelerini kullandı.