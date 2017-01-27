Giresunspor deplasmanda aldığı 3 puana sevindi

TFF 1. Lig müsabakasında deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Balıkesirspor gibi güçlü bir takımdan 3 puan almak güzel" dedi.

Balıkesirspor-Giresunspor maçının ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Son derece zorlu bir müsabaka oynayacağımızı biliyorduk. Gerçekten Balıkesirspor da ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Sahasında iyi neticeler alan bir ekip. Bu anlamda hava açıktı ama gerçekten zorlu hava şartları vardı. İki takım oyuncuları da ilk 45 dakika biraz oyuna girmekte zorlandı. Çok denk bir mücadele oldu diyebiliriz. Devre arasında arkadaşlarımızı ikaz ettik hücuma dönük oynamamız gerekiyordu. Yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle de bunları uygulamaya çalıştık, nitekim golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Penaltıyı kaçırdık. Deplasmanda Balıkesir gibi bir ekipten 3 puan almak güzel, oyunun sonuna doğru birkaç karambol pozisyon verdik. Bize yakışmıyor. Vermememiz lazım, bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Bunun dışında oyuncu arkadaşlarımı verdiği mücadeleden dolayı memnunum deplasman galibiyeti olması anlamında bizim adımıza güzel bir akşam oldu" dedi.