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Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı

Giresunspor 3 futbolcu ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kala 3 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

Giresunspor sezon başında anlaşmaya vardığı ve büyük beklentiler içinde olduğu Guido Koçer, Nemanja Tomic ve Salih Sefercik'den istediğini bulamayınca ilk yarıya girilmeden yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Guido Koçer, Nemanja Tomic ve Salih Sefercik ile kulüp menfaatleri gözetilerek yollar ayrılmıştır" dedi.

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