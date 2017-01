Giresun’daki cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı

Giresun'da bir kişi boşanmak üzere olduğu eşini ve kayın validesini yol kenarında bıçaklayarak öldürdü. Korkunç cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay bugün 14.30 sıralarında Tirebolu ilçesini Güce ilçesine bağlayan Karadeniz Sahil Yolu Gölağzı sapağında meydana geldi. İddiaya göre, uzun bir süreden beri şiddetli geçimsizlik yaşayan Cabir Kuru (21), kendisinden boşanmak için mahkemeye başvuran eşi Ayşe Kuru (18) ve kayın validesi Neriman Taş (42) ile Güce sapağında karşılaştı. Burada eşinin elinde olan ikiz çocuklarını görme bahanesiyle alan cani baba çocuklarını otoyola fırlattı. Bu durum karşısında cani babayı engellemek isteyen eş Ayşe Kuru ve kayınvalide Neriman Taş'a bıçakla saldıran, yol kenarında eşine defalarca bıçak saplayan Cabir Taş, daha sonra kendisine müdahale eden kaynanasını da defalarca bıçakladı, bu anlar ise an be an çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra kayıplara karışan zanlı Cabir Taş'ın peşine düşen jandarma ekipleri ise zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Bu anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından an be an kayda alındı.

Anne ve anneanneleri babaları tarafından öldürülen 6 aylık ikiz kardeşler ve 4 yaşındaki ağabeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerince gözlem altına alındı.