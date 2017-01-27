Giresun’da kar yağışı 449 köy yolunu ulaşıma kapattı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava Karadeniz Bölgesi'nde etkisini hissettirdi. Giresun'da kar yağışı il merkezi ve ilçelerde toplamda 449 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Dün akşam saatlerinde Giresun'da başlayan karla karışık yağış gece kara dönüştü. Bu sabah yapılan ölçümlerde kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı.

Giresun'u etkisi altına alan kar yağışı il merkezi ve ilçelerde toplamda 449 köy yolunu ulaşıma kapattı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışının bugün aralıklarla devam edeceği, cumartesi akşam saatlerinde ise kar yağışının durmasının beklendiğini öğrenildi. Giresun İl Özel İdaresi ve Giresun Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı köy ve mahalle yollarının açılması için ekiplerin 24 saat görev yaptığını açıkladı. Belediye karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu mahallelerde yol açma, buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyonla yıkama çalışmalarını sürdürürken, toplam 250 kişiden oluşan kürek ekibi cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarını temizliyor.

Giresun Belediyesi karla mücadele için 2 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 7 kamyon tahsis ederken, buzlanmaya karşı 90 ton tuz ve 70 ton solüsyon hazırladı.

Öte yandan, kent merkezinde kar altında yiyecek arayan güvercinlere ise vatandaşlar sahip çıkarak güvercinlere yem attılar.