Geri manevra yapan iş makinesi yaşlı kadını ezdi

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri manevra yapan iş makinesi 85 yaşındaki Fatma Kılınçdere'yi ezdi. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Şirintepe Mahallesi 8129 Sokak üzerinde meydana geldi. Kanalizasyon açmak için çalışan Muhammet T. (21) yönetimindeki kepçe, geri manevra yaparken yolda yürüyen 85 yaşındaki Fatma Kılınçdere'yi çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine kalabalık toplanınca sürücü olay yerinden ayrılarak karakola gitti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatma Kılınçdere'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki polis incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polise teslim olan sürücü Muhammet T.'nin ifadesinin alınacağı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevke dileceği bildirildi.