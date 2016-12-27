Konya-1 °C

  1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a yazılı soru gönderilecek
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a yazılı soru gönderilecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a yazılı soru gönderilecek

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.

A+A-

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından Akar'a yazılı soru gönderileceği belirtildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.