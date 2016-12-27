Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’a yazılı soru gönderilecek
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.
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15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.
15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek. İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından Akar'a yazılı soru gönderileceği belirtildi.
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