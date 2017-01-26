Genel Müdür Şevli’den Kaymakam Özkan’a ziyaret

Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticareti (DT) Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

DT Genel Müdürü Şevli, Kaymakam Özkan'a yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Ziyarette, ayrıca Van Gölünde deniz ticareti ve taşımacılığına ilişkin politika, strateji ve hedefleri üzerine de bir toplantı gerçekleştirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, Van Gölü'nün turizm açısından da ilçenin kalkınmasında büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Genel Müdür Cemalettin Şevli, ziyaretin anısına Kaymakam Özkan'a hediye takdiminde bulundu.