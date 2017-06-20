Gençlik merkezinde Kur’an-ı kerim dersleri başladı
Düzce Gençlik Merkezi kurs açmaya devam ediyor. Okulların tatile girmesi sebebiyle çalışmalarına hız veren Gençlik Merkezi Yaz Okullarını açtı.
A+A-
Düzce Gençlik Merkezi kurs açmaya devam ediyor. Okulların tatile girmesi sebebiyle çalışmalarına hız veren Gençlik Merkezi Yaz Okullarını açtı.
Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin yaz programları çerçevesinde başlattığı Yaz Akademisi eğitimlerine Kur'an-ı Kerim dersleriyle başladı.
Düzce Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay, eğitim yılının sona ermesi sebebiyle gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sanatsal, sosyal ve kültürel alanlarda değerlendirmeleri amacıyla Dini Bilimler Atölyesi çerçevesinde açtığımız Kur'an-ı Kerim eğitimlerine başladıklarını söyledi.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.