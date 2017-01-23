Gençleş ama abartma

40'lı yaşlarda hissedilmeye başlanan göz kapağı elastikiyet kaybı, orta yüzeyde meydana gelen sarkma, kaşların düşmesi, çene hattının ve yüz ovalinin bozulması, dudak, yanak ve göz altındaki volüm kaybı 50'li yaşlarla birlikte daha da belirgin hale geliyor. Dr. Can Mustafa Eren, bu problemlerden tamamen kurtulmak isteyenlere cerrahi yöntemleri, yaşının iyisi olmak isteyenlere ise ameliyatsız yüz germe tekniklerini önerirken, gençleşme uygulamalarında abartıya kaçılmamasının son derece önemli olduğunu belirtiyor.

Adana Estelite Güzellik Merkezi'nin kurucularından Dr. Can Mustafa Eren, 50'li yaşlarında daha dinamik bir görünüme sahip olmak isteyenlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

"Eğer yaş saplantısı içinde değilseniz, 50'sinde sek sek oynayabilecek gücünüz varsa, hele ki bir kot ve bir tişörtle hoppa hallerinizi hissedebiliyorsanız dünyayı tersine bile döndürebilirsiniz" diyen Eren, nüfus cüzdanında yazanın değil, insanın kendisinin ne hissettiğinin önemli olduğunun asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

"Erken dönemde destek alanlar daha dinamik"

Erken dönemde medikal destek alanların, 50'li yaşlarına geldiğinde, yaşıtlarına göre daha dinamik göründüğüne dikkat çeken Eren, "Bu dönemde, 40'lı yaşlarda hissedilmeye başlayan göz kapağı elastikiyet kaybı, orta yüzeyde meydana gelen sarkma ve kaşların düşmesi, çene hattının ve yüz ovalinin bozulması, dudak, yanak ve göz altındaki volüm kaybı daha da belirginleşecektir. Bu problemlerin tamamen yok olması gibi bir beklentiniz varsa cerrahi yöntemleri araştırmalısınız. Ancak, yaşınızın iyisi olmak istiyorsanız öncelikle ameliyatsız yüz germe tekniklerinden yüksek focus ultrasound ve organik iplerle yüz germe tekniklerinden faydalanın" diye konuştu.

Bu dönemde ciltteki elastikiyet kaybının, yüzle birlikte dekolte ve sırtta da fark edildiğini kaydeden Dr. Can Mustafa Eren, şöyle devam etti:

"El sırtınızda da fark edeceksiniz. El sırtınızdaki kırışıklıklar ve lekeler için kombine lazer tedavileri, vitamin ve hyaluronik asit dolgu enjeksiyonları, PRP ve GRP el estetiğinde oldukça başarılı uygulamalardır. Dekolte bölgesinde derin kırışıklıklar oluşmuşsa yine lazer mezolift tedavilerine ek olarak boyun bölgesine uygulanan botoks tekniklerinden ve hyaluronik asit uygulamalarından faydalanabilirsiniz."

Kötü uygulamadan korunmak için 3 öneri

Bu dönemin, hyaluronik asit dolgulara ve botoks uygulamalarına en yoğun ihtiyaç duyulacak dönem olduğunun altını çizen Eren, "Genç görünmek, kırışıklıkları silmek, sarkmaları gidermek, pürüzsüz bir cilt kulağa son derece çekici gelse de şu önemli kuralı unutmamak gerekiyor: İşlemler sonrası kendinize benzemeniz şart" dedi.

Dr. Can Mustafa Eren, kötü bir uygulamadan korunmak için 3 önemli faktöre de dikkat etmek gerektiğine işaret ederek, "İşlem yapan hekimin deneyimi ve uygulama tekniği, güvenli, uygun miktarda ve doğru ürün seçimi, beklentilerin gerçekçi olması, yani gençleşirken abartmamak şart" şeklinde konuştu.