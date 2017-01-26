Gençlerin Kars Kalesi eteklerinde kızak keyfi

Kars'ta bir grup genç buldukları naylon ve poşetleri kızak yaparak tarihi Kars Kalesi eteklerinde kayarak gönüllerince eğlendi.

Erzurum'dan Kars'a gezmeye gelen bir grup genç, gezmek için çıktıkları Kars Kalesi'nin yokuşunda kaymanın tadını çıkardı. Buldukları poşet ve naylonları kızak yapan gençler, düşe kalka kaymanın mutluluğunu yaşadılar. Gezmek için Kars Kalesi'ne çıktıklarını belirten Buğra Taş, "Kars Kalesi'ne çıktık, gezdik burayı keşfettik. Baktık güzel bir yokuşu var. Kayalım dedik. Çok güzel gerçekten kayarak eğleniyoruz" dedi. Kayan gençlerden bir başkası ise "Bir kere dağa çıktım. Onda da kaymadan indim. Kaymak para işi ama bu da eğlence parayla olmadığını gösteriyor. Şuan biz bedavaya eğleniyoruz" diye konuştu.

Kars Kalesi'nin yokuşunu kızak pistine çeviren gençler, kızak yerine naylon ve poşetleri kullandı. Gençlerin kızak keyfi yoğun ilgi yoğun olunca, ortaya da renkli görüntüler çıktı. (IÇ-GD)