Gençlerin ilk tercihi burun estetiği

Gençlerin tercih ettiği operasyonların başında burun estetiğinin geldiğini belirten uzmanlar, gencin fiziksel gelişimi tamamlanmış olsa dahi 18 yaş altında ise ailenin de rızasının alınması gerektiğini söyledi.

Toplumda beğenilmenin ve saygı görmenin önemli olduğunu düşünen gençlerin ayna karşısında daha fazla vakit geçirdiğini ve beğenmedikleri yönlerini değiştirmek için çözüm yolları aradığını belirten uzmanlar, genellikle taleplerin yüz bölgesi için geldiğini söyledi. Ergen kuşağın bedenini tanıma sürecinde kendinde keşfettiği küçük bedensel kusurları çok büyük sorunmuş gibi abarttığına dikkat çeken Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, "Ergen ve ergenlik sürecini yeni sonlandıran nesil, ağırlıklı burun estetiği talebi ile başvuruyor. Gençler görsel ve sosyal medyada kusursuz fiziği ve yüz güzelliği ile ön plana çıkan rol model kimliklerle karşı karşıya. Gençler ister istemez bu süreçten geçerken bunlardan etkileniyor. Tüm bu sebeplerle estetik burun ameliyatı konusunda 15-19 yaş grubu gençlerden oldukça yoğun talep var. Bu talebin altında yatan sebebi ise mutlaka sorgulamak gerekiyor. Arkadaş grubu içinde burun yapısı bir kere bile alay konusu olduysa genç estetik ve plastik cerrahi uzmanlarının kapısını çalmaktan çekinmiyor. Bazı gençlerde ise artık burunlarından duydukları hoşnutsuzluk bir takıntıya dahi dönüşebiliyor. Bu popülasyonda yapılacak her estetik ameliyatın mutluluk sebebi olmayıp, derin travmalara dahi sebebiyet verebileceği dikkate alınarak hareket edilmelidir. Gerekli ise bir psikolog desteği önerilmelidir" dedi.

Hastaların ameliyat planlamaları yapılırken yüz öğelerinin birbiri ile oranı, yani profil dengesini öne çıkaran uyumlu bir çalışma yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Özcan, "estetikli" tanımlamasından kaçınan kişilerin hangi yaş grubundan olurlarsa olsun yüzde 85'inin doğallıktan yana bir çizgide olduğunu belirtti. Özcan, "Estetik cerrahide burun ameliyatlarına yaklaşımımız fonksiyonel görevlerini tam anlamıyla yerine getirebilen, yüzün tüm hatlarıyla ahenk içinde olan ve diğer öğelerin güzelliğini belirginleştiren formlardır. Burun tıkanıklığı problemi, sık karşılaşılan ve kişinin kalitesiz uyku ve günlük yaşamının sekteye uğramasına sebep olan bir sorundur. Bu nedenle estetik burun ameliyatlarında güzelleştirmenin yanında fonksiyonel kusurlar da ele alınmaktadır" şeklinde konuştu.