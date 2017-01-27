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Gençler vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram etti

Gençler vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikram etti

Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Osmanlı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlara...

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Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Osmanlı Haftası kutlamaları kapsamında vatandaşlara "Osmanlı Şerbeti" dağıttı.

Karahisar Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından "21-27 Ocak Osmanlı Haftası" gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Etkinlikle kapsamında gençler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve cami bahçelerinde Türk damak tatları arasında önemli bir yere sahip olan Orman Şerbeti ikram etti. Osmanlı Haftası'nın ayrıca düzenlenecek çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya devam edeceği öğrenildi.

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