Gemlik sokakları pırıl pırıl olacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, boş arsalar ve parklar başta olmak üzere bütün cadde ve sokaklarda kış temizliği başlattı.

Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, ilçede araç geçişlerinin en yoğun olduğu Orhaniye Mahallesi, Yeni Mahalle ve Kumla Caddesi üzerinde başladıkları çalışmaları, sahil bölgeleri, bütün cadde ve sokaklar ile parklarda da devam ettireceklerini söyledi. Ahmet Dedetürk, daha temiz Gemlik hedefi doğrultusunda hizmete devam ettiklerini söyledi. Kış ayları için çöp konteynerlerinin yenilenip ilaçlandığını hatırlatan Ahmet Dedetürk, "Cadde ve sokaklarımız daha temiz olacak" diye konuştu.