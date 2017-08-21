Gemlik heyeti Yunanistan’da

Gemlik Belediyesi tarafından kardeş şehir Nea Kios'a düzenlenen ziyaret turunda, duygusal anlar yaşandı.

Yunanistan'ın Argos kentine bağlı Nea Kios'a yapılan ziyarette, Gemlik heyetini Argos Belediyesi yönetimi, Nea Kios Dernek Başkanı ve Yönetimi karşıladı. Karşılama sonrasında Yunanistan'da bulunmayan demleme çay, Gemlik heyetine özel bulunarak çay ikramı yapıldı. Argos Belediyesi Başkanı Dimitris Kambosos, "İki ülkenin vatandaşları da, özünde birbirini sahipleniyor. Aradaki sorunlar geçmişten bugüne sadece siyasi olmuştur. Atalarımız, dedelerimiz Türkiye ve Türklerle alakalı çok iyi şeyler anlattı. Bizler bunları dinleyerek ve özlem duyarak büyüdük. Bugün, iki ülke ve iki şehir arasında dostluk bağları her geçen güç kuvvetleniyor. Bir daha mübadele benzeri şeylerin yaşanmamasını umuyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Avcı, iki ülkenin de ortak değeri olan zeytin ve zeytinyağını hediye ederken, beraberinde özel saklama kabını da, Argos Belediye Başkanına armağan etti.